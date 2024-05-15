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16:42, 15 мая 2024Бывший СССР

Грузия подтвердила участие в саммите по «формуле мира» Зеленского

Зеленский: президент Грузии примет участие в саммите по «формуле мира»
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что примет участие в саммите по «формуле мира» Владимира Зеленского. Об этом украинский лидер сообщил в социальной сети X.

«Провел телефонный разговор с госпожой президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Поблагодарил ее за подтверждение участия в инаугурационном саммите», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России, и Москва должна быть вовлечена в него.

В субботу, 11 мая, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Украина планирует окончательно принять «формулу мира» Владимира Зеленского на саммите в Швейцарии. Он отметил, что так Киев сможет привлечь в ее поддержку максимальное число иностранных государств.

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      Александр Курбатов
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