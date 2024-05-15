Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

Нетаньяху отверг резолюцию ГА ООН о принятии Палестины в организацию

Израиль вновь отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена организации. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль отвергает решение Генассамблеи от 10 мая 2024 года о повышении статуса Палестинской национальной администрации и предоставлении ей полномочий, обычно закрепляемых за государствами, входящими в ООН», — сообщается в заявлении.

Также в документе указано, что решение Генассамблеи не повлияет на будущие переговоры и не будет способствовать достижению мирного соглашения для разрешения конфликта в секторе Газа. При этом вышеупомянутый документ не отменяет принятую резолюцию ООН по расширению прав Палестины в организации.

Нетаньяху прокомментировал это заявление, подчеркнув, что его «кабмин не допустит создания отдельного палестинского государства», так как для Тель-Авива это будет считаться угрозой безопасности.

10 мая ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации. Палестина с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.