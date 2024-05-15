Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 15 мая 2024Мир

Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

Нетаньяху отверг резолюцию ГА ООН о принятии Палестины в организацию
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Gil Cohen-Magen / AP

Израиль вновь отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена организации. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль отвергает решение Генассамблеи от 10 мая 2024 года о повышении статуса Палестинской национальной администрации и предоставлении ей полномочий, обычно закрепляемых за государствами, входящими в ООН», — сообщается в заявлении.

Также в документе указано, что решение Генассамблеи не повлияет на будущие переговоры и не будет способствовать достижению мирного соглашения для разрешения конфликта в секторе Газа. При этом вышеупомянутый документ не отменяет принятую резолюцию ООН по расширению прав Палестины в организации.

Нетаньяху прокомментировал это заявление, подчеркнув, что его «кабмин не допустит создания отдельного палестинского государства», так как для Тель-Авива это будет считаться угрозой безопасности.

10 мая ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации. Палестина с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Ставку по семейной ипотеке захотели поднять для части россиян

      «Манчестер Сити» оказался под угрозой недопуска до участия в Лиге чемпионов

      В Европе дали прогноз по темпам роста цен в России

      В Москве школьники отравились пиццей в столовой

      Бывшая жена Моргенштерна снялась без макияжа по пути в спортзал

      Российские военные закрепились в центре Старомайорского

      Полицейские нашли оставившую ребенка в магазине россиянку

      Путин встретился с покинувшей кабмин бывшим вице-премьером Абрамченко

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше