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16:26, 15 мая 2024Из жизни

Карла III на его первом официальном портрете сравнили с Сатаной

Короля Британии Карла III на его первом официальном портрете сравнили с Сатаной
Карл III

Карл III. Изображение: Jonathan Yeo / Reuters

Короля Великобритании Карла III на его первом официальном портрете сравнили с Сатаной из-за огненно-красного цвета картины. Об этом пишет Fox News.

Портрет монарха, написанный британским художником Джонатаном Йео, был представлен в Букингемском дворце 14 мая. «Для меня было честью и удовольствием получить заказ от The Drapers' Company на написание этого портрета Его Величества Короля, первого после его коронации», — рассказал Йео. Художник закончил картину за три года после четырех встреч с королем.

На портрете Карл III держит в руках меч и одет в ярко-красную форму Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Рядом с его плечом изображена малиновая бабочка. Йео отметил, что она символизирует восхождение Карла III на престол: когда художник начал писать картину, британский монарх был еще принцем Уэльским. Фон портрета красный. Художник подчеркнул, что при написании картин делает все возможное, чтобы передать в образе жизненный опыт каждого натурщика. «Я надеюсь, что именно этого мне удалось достичь в этом портрете», — добавил Йео.

Картина будет открыта для всеобщего обозрения в лондонской художественной галерее Филиппа Моулда в течение месяца, начиная с четверга. После этого портрет переместят в здание ассоциации драпировщиков Draper's Hall.

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Члены королевской семьи выложили фотографию портрета в социальных сетях — мнение подписчиков о нем разделилось. Одни комментаторы восхваляли отход художника от традиций и называли картину произведением искусства. Другие остались недовольны фоном портрета. Кто-то заметил, что логичнее было бы изобразить короля на пейзажном фоне, так как Карл III любит природу. Большинство комментаторов связали красный цвет картины с адом. Один из них отметил, что король будто находится в геенне огненной. «Не хватает только красных горящих глаз и вил в руке», — добавил другой. «Воткните ему пару рогов, и он будет похож на Сатану в преисподней», — высказался еще один пользователь. Кто-то и вовсе написал, что ему показалось, что Карл III на картине купается в крови.

Йео рассказал о реакции короля, когда тот увидел еще не законченный портрет. По его словам, Карл III был удивлен выбором цвета, но отнесся к изображению одобрительно. Камилла, жена короля, на презентации картины похвалила художника.

Йео сотрудничал с королевской семьей в качестве художника не первый раз. В 2008 он написал портрет отца Карла III Филиппа, а в 2014 году создал изображение Камиллы.

Ранее сообщалось, что король Великобритании перестал различать вкусы из-за химиотерапии. О последствиях борьбы с раком он рассказал во время посещения Музея армейской авиации.

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      Юлия Юткина
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