Мбаппе ответил на вопрос об участии в Олимпиаде

Футболист Мбаппе заявил, что решение об участии в Олимпиаде зависит не от него

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит RMC Sport.

Футболист заявил, что решение зависит не от него. «Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна», — посчитал он.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. После этого президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход футболиста в мадридский «Реал».

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и победитель Лиги наций. Также он является семикратным чемпионом Франции в составе ПСЖ и «Монако».