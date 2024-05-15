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12:00, 15 мая 2024Силовые структуры

Мужчина избил возлюбленную в магазине и попал на видео

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, избившего жену в магазине

В подмосковном Егорьевске задержание 26-летнего мужчины, избившего возлюбленную в круглосуточном магазине, попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как женщина выходит из-за прилавка и на нее нападает мужчина. Он повалил пострадавшую на пол и избил. Далее показано, как сотрудники Росгвардии ведут его в автомобиль.

По данным оперативников, инцидент произошел ночью. Кнопку тревожной сигнализации в магазине нажала пострадавшая. Она является кассиром в торговой точке. Прибывшим росгвардейцам женщина рассказала, что в торговом зале находится ее сожитель, который избил ее. Он пришел на работу к пострадавшей, чтобы выяснить отношения. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Силовики его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что Ревдинский городской суд приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за расправу над женщиной после ссоры в очереди на кассе.

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      Анна Габай
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