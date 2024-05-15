На Украине заявили о конфискации двух российских самолетов

Минюст Украины заявил о конфискации двух российских пассажирских самолетов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины одобрил конфискацию двух российских самолетов. Об этом рассказало Министерство юстиции республики в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве сообщили, что конфискованные пассажирские самолеты Ан-148-100Е принадлежали лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»).

«Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях"», — говорится в заявлении Минюста страны.

Минюст Украины подал в ВАКС страны иск о конфискации двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е компании «Ильюшин Финанс Ко» в конце декабря 2023 года. В ответ на это в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили Киеву, что в случае изъятия российских активов примут ответные меры.