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02:00, 15 мая 2024Забота о себе

Назван самый недооцененный способ усилить страсть в постели

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Различные звуки и эротические разговоры во время секса способны усилить страсть и сделать близость более насыщенной, считает психотерапевт и сексолог Элизабет Перри. Ее мнение приводит Body and Soul.

Перри назвала слуховые стимуляции самым недооцененным видом эротической игры в постели. По ее словам, этот способ может включать учащенное дыхание, стоны, звуки поцелуев, хлопков, шепот и грязные разговоры.

По мнению Перри, звуковые сигналы, которые партнеры посылают друг другу, имеют не только возбуждающий эффект. Сексолог считает, что они помогают наладить связь в паре и рассказать, что нравится в постели, а что — нет.

Перри подчеркнула, что аудиостимуляция, как и любая эротическая практика, должна быть приятна. Поэтому не нужно сразу начинать кричать или делать грязные замечания. Она посоветовала начать с учащенного дыхания, затем описать свои эмоции, сказав, к примеру: «Это так приятно» или «Мне нравится, когда ты так прикасаешься ко мне».

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      Алиса Дмитриева
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