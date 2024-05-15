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18:21, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Названы возможные сроки введения в ЕС запрета на вещание российских СМИ

РИА Новости: запрет на вещание в ЕС российских СМИ могут утвердить до 26 мая

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз может до 26 мая утвердить запрет вещания ряда СМИ, включая российские. Возможные сроки введения таких мер назвал РИА Новости европейский источник.

Отмечается, что постоянные представители стран ЕС утвердили все пункты повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета. В числе согласованных пунктов — новые антироссийские санкции и санкции за кибератаки в отношении стран Европейского Союза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила болезненным ответом на притеснение Западом российских СМИ. Дипломат указала, что в случае ограничения работы российских СМИ западным журналистам «придется также ощутить ответные меры».

В 2023 году Евросоюз запретил вещание российских каналов в рамках 11-го пакета санкций — в их число, в частности, вошли RT Balkan и «Царьград». В Эстонии между тем блокировали доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в ЕС российские телеканалы. При этом Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии отмечал, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33 до 11 процентов.

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      Алина Гончарова
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