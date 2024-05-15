Немецкий банковский концерн сократил связи с Россией

В 2024 году немецкий Commerzbank вдвое сократил связанные с Россией активы

В первом квартале 2024 года немецкий банковский концерн Commerzbank избавился от части связанных с Россией активов. О сокращении связей с бизнесом из РФ говорится в отчетности организации.

С января по март корпоративный кредитный портфель Commerzbank в России уменьшился до 116 миллионов евро (минус 22 процента в сравнении с предыдущим кварталом); вложения в суверенные ценные бумаги до 37 миллионов евро (минус 37 процентов). Предэкспортное финансирование с начала года снизилось в 27 раз, до 5 миллионов евро, а межбанковские кредиты — упали с 14 до 13 миллионов евро.

Согласно документации, связанные с Россией активы с конца 2023 года по март 2024-го сократились вдвое, с 344 до 171 миллиона евро. В годовом выражении объем этих средств упал вчетверо — с 645 миллионов. При этом российская «дочка» немецкой группы продолжает держать около 500 миллионов евро в Банке России и на Московской бирже.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan. Обеспечительные меры в виде ареста 100 процентов акций АО «Коммерцбанк (Евразия)» на денежные средства на всех банковских счетах, кроме счета типа С, счета типа И, открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек» были приняты в рамках иска Транскапиталбанка (ТКБ). Также были арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.