Невролог назвала способ распознавания «детского» инсульта

Невролог Демьяновская: головная боль может сигнализировать о «детском» инсульте

Распознать «детский» инсульт можно по ряду симптомов. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Лайф».

По ее словам, о развитии недуга могут сигнализировать головная боль, эпилепсия, рвота и сонливость. Кроме того, к инсульту может привести разрыв артериовенозных мальформаций (АВМ). Он сопровождается кровотечением и комой, вплоть до летального исхода.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — подчеркнула Демьяновская.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие три вещи сокращают жизнь россиян. Он заявил, что негативно на продолжительность жизни влияют отсутствие физической активности, неправильное питание и вредные привычки.