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07:47, 15 мая 2024Забота о себе

Невролог назвала способ распознавания «детского» инсульта

Невролог Демьяновская: головная боль может сигнализировать о «детском» инсульте

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Распознать «детский» инсульт можно по ряду симптомов. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Лайф».

По ее словам, о развитии недуга могут сигнализировать головная боль, эпилепсия, рвота и сонливость. Кроме того, к инсульту может привести разрыв артериовенозных мальформаций (АВМ). Он сопровождается кровотечением и комой, вплоть до летального исхода.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — подчеркнула Демьяновская.

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      Евгений Силаев
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