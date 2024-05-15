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16:00, 15 мая 2024Силовые структуры

Оговоренного подругой-изменщицей россиянина отправили в колонию

Суд признал законным приговор жителю Ульяновска, оговоренного экс-подругой

Фото: Marcello Rabozzi / Pixabay

Апелляционный суд признал законным приговор жителю Ульяновска Эрику Дуднику, осужденному на три года и три месяца после оговора бывшей подруги-изменщицы. Об этом сообщил «Ленте.ру» его адвокат Виталий Буркин.

По его словам, после рассмотрения жалобы защиты судебная инстанция не нашла оснований для отмены приговора и оставила его без изменений. Теперь осужденного отправят к месту отбытия наказания в колонию, так как приговор вступил в законную силу.

В марте сообщалось, что Дудника признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему дали минимальный срок после заявления в суде его бывшей девушки о том, что он ее не насиловал.

Она оговорила мужчину после их ссоры из-за ее измен. Во время разборок молодой человек ударил подругу и угрожал ей ножом, но затем они помирились и занялись сексом. Однако позже девушка пошла в полицию и заявила об изнасиловании. Потом она призналась, что хотела просто напугать парня, но забрать заявление ей уже не дали, а обвинение с молодого человека так и не сняли.

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      Любовь Ширижик
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