Оговоренного подругой-изменщицей россиянина отправили в колонию

Суд признал законным приговор жителю Ульяновска, оговоренного экс-подругой

Апелляционный суд признал законным приговор жителю Ульяновска Эрику Дуднику, осужденному на три года и три месяца после оговора бывшей подруги-изменщицы. Об этом сообщил «Ленте.ру» его адвокат Виталий Буркин.

По его словам, после рассмотрения жалобы защиты судебная инстанция не нашла оснований для отмены приговора и оставила его без изменений. Теперь осужденного отправят к месту отбытия наказания в колонию, так как приговор вступил в законную силу.

В марте сообщалось, что Дудника признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему дали минимальный срок после заявления в суде его бывшей девушки о том, что он ее не насиловал.

Она оговорила мужчину после их ссоры из-за ее измен. Во время разборок молодой человек ударил подругу и угрожал ей ножом, но затем они помирились и занялись сексом. Однако позже девушка пошла в полицию и заявила об изнасиловании. Потом она призналась, что хотела просто напугать парня, но забрать заявление ей уже не дали, а обвинение с молодого человека так и не сняли.