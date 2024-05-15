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17:21, 15 мая 2024Россия

Опубликована карта боев в Харьковской области

Минобороны показало карту боевых действий и продвижение ВС России под Харьковом

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России показало карту боевых действий в районе Харькова, на которой среди прочего виден масштаб продвижения российских войск. Видео, в котором была показана карта, опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Согласно отчету Минобороны, под контроль России перешли еще два населенных пункта в Харьковской области — поселок Глубокое и село Лукьянцы. И тот, и другой на карте входят в оранжевую зону, означающую территории, контролируемые ВС России.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Также из брифинга Минобороны следует, что в боях за перечисленные населенные пункты принимали участие военнослужащие группы «Север», которые уничтожили 125 бойцов Вооруженных сил Украины. Также на этом участке линии боевого соприкосновения Украина потеряла три танка и три боевые машины пехоты.

Отдельно оборонное ведомство сообщило о переходе под контроль России поселка Работино в Запорожской области.

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Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 16 035 танков, 1299 машин реактивных систем залпового огня и 9595 орудий полевой артиллерии.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл планы дальнейшего наступления ВС России — по его словам, Россия может взять под контроль Краматорск и еще три населенных пункта.

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      Марк Леонов
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