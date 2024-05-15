Петербургского душителя обвинили в новом преступлении

СК возбудил новое дело против петербургского душителя Вороненко

В Петербурге следователи возбудили новое уголовное дело против 52-летнего маньяка Дмитро Вороненко, отбывающего пожизненный срок за серию преступлений против женщин. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет установлена его причастность к расправе над петербурженкой в 2005 году.

По версии следствия, осенью того года пьяный Вороненко на проспекте Ветеранов познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку, где между ними произошла ссора. В результате Вороненко накинул на шею новой знакомой ее же одежду и сжал. Тело он скинул в канаву и закидал ветками.

В СК заявили, что на счету петербургского душителя шесть жертв. Его характерный почерк в том, что он использовался для расправы одежду женщин.

В марте сообщалось, что Вороненко, находившийся в колонии «Полярная сова» для пожизненно осужденных в поселке Харп за полярным кругом, признался в расправе над 12-летней девочкой в 2006 году. Он родом из Киргизской ССР, в 1995 году переехал в Петербург, где совершил серию преступлений.