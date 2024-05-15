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18:47, 15 мая 2024Экономика

Названа цена самой дешевой новостройки в Подмосковье

Самая дешевая новостройка в Подмосковье стоит 1,7 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самая доступная квартира в подмосковной новостройке стоит 1,7 миллиона рублей. Какое жилье можно приобрести в рамках этого бюджета, выяснили в компании «БЕСТ-Новострой» на основе данных платформы bnMAP.pro. Результаты исследования приводит сетевое издание «Регионы.ру».

В 1,7 миллиона рублей оценили однокомнатную квартиру площадью 29 квадратных метров в городском округе Ступино. Лот продается без отделки и экспонируется на первом этаже трехэтажного дома. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025-м. Цены на готовые «однушки» в округе начинаются с 2,5 миллиона рублей. Дешевле всего обойдется 33-метровая однокомнатная квартира в поселке Усады.

В самом Ступино подобных расценок нет, подчеркивают эксперты. Самый бюджетный вариант на вторичном рынке стоит четыре миллиона рублей и экспонируется на улице Пушкина. Самые дорогие лоты продаются в ЖК «Большое Ступино». Трехкомнатная квартира здесь продается за 17 миллионов рублей.

Дешевую недвижимость нашли и в столице. За апартаменты в подвале дома 1924 года постройки в Сокольниках просят 900 тысяч рублей.

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      Виктория Клабукова
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