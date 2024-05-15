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02:21, 15 мая 2024Россия

Путин назвал приоритеты России

Путин: в приоритете России остается рост благосостояния и подготовка управленцев
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Экономические показатели России улучшаются, но в приоритете у государства остается рост благосостояния граждан и эффективность развития всех отраслей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст опубликован на сайте Кремля.

До этого российский глава отметил, что Россия планирует войти в четверку крупнейших мировых экономик.

Ранее Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.

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      Юлия Мискевич
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