Путин назвал приоритеты России

Путин: в приоритете России остается рост благосостояния и подготовка управленцев

Экономические показатели России улучшаются, но в приоритете у государства остается рост благосостояния граждан и эффективность развития всех отраслей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст опубликован на сайте Кремля.

До этого российский глава отметил, что Россия планирует войти в четверку крупнейших мировых экономик.

Ранее Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.