Путин обвинил западные страны в использовании неоколониальных методов

Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов

Российский глава Владимир Путин рассказал, что Запад прибегает к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. Президент РФ дал интервью агентству «Синьхуа» накануне своего визита в Китай.

«Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам», — отметил Путин.

Глава РФ также рассказал, что западные элиты стремятся «наказать» Россию, закрывая при этом глаза на возрождение нацизма. По его словам, Запад не планирует вести открытый диалог и обсуждать первопричины, приведшие к кризису на Украине. Вместо этого он решил «наказать» Россию и изолировать ее, подчеркнул Путин.

В свою очередь, в МИД заявили, что представители Запада, которые обсуждают политику в России, должны посмотреть на себя и свою плачевную ситуацию со схожими вопросами.