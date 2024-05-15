Путин оценил предложения КНР по решению украинского кризиса

Путин: предложения КНР могут лечь в основу политико-дипломатического процесса

Предложения Китайской народной республики (КНР) по решению украинского кризиса могут лечь в основу политико-дипломатического процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи», — заявил Путин.

По его словам, эти идеи способствуют установлению долгосрочного мира и учитывают интересы России, поэтому могут стать основой политико-дипломатического процесса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. По его словам, представители Китая подчеркивают, что без России вести переговоры по Украине бессмысленно.