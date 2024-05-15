Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: безработица в России находится на исторически низком уровне

В настоящее время безработица на российском рынке труда находится на исторически низком уровне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобное заявление он сделал в ходе выступления на встрече с командующими войсками военных округов. Он отметил, что сейчас безработица в стране находится на минимальном уровне. «У нас безработица на исторически минимальном уровне находится сегодня», — заключил Путин.

Так, по итогам марта 2024 года показатель опустился до отметки в 2,7 процента, хотя в феврале составлял 2,8 процента. Таким образом, за месяц безработица в России снизилась на 0,1 процентного пункта (п.п.).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал аномально низким нынешний уровень безработицы в России. При этом он отметил, что российской экономике удается развиваться даже в подобных условиях. По его словам, рост ВВП РФ при столь низкой безработице свидетельствует о гибкости отечественного рынка труда.

