Путин рассказал о процессе реализации стратегических планов России

Путин выразил уверенность, что все стратегические планы РФ будут реализованы

Российский глава Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. Об этом он рассказал в интервью информагентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в КНР.

«Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем», — отметил Путин.

Визит главы РФ в Китай пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Пекин желают быть лидерами в установлении новой системы демократичного мирового порядка. При этом, как отметили в ведомстве, Вашингтон не устраивает факт лидерства КНР в сфере мирового развития.