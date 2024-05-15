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02:53, 15 мая 2024Россия

Путин рассказал о процессе реализации стратегических планов России

Путин выразил уверенность, что все стратегические планы РФ будут реализованы

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российский глава Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. Об этом он рассказал в интервью информагентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в КНР.

«Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем», — отметил Путин.

Визит главы РФ в Китай пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Пекин желают быть лидерами в установлении новой системы демократичного мирового порядка. При этом, как отметили в ведомстве, Вашингтон не устраивает факт лидерства КНР в сфере мирового развития.

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      Марина Совина
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