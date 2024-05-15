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03:24, 15 мая 2024Мир

Путин рассказал об особенности отношений с Китаем

Путин: отношения РФ и КНР определяет желание строить справедливый миропорядок
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что будущее отношений Москвы и Пекина определяет их общее желание построить справедливый миропорядок, стремление к развитию и процветанию. Заявление прозвучало в интервью китайскому агентству Xinhua, текст опубликован на сайте Кремля.

«Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — добавил российский глава.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин желают быть лидерами в установлении новой системы демократичного мирового порядка.

Пресс-служба Кремля объявила, что Путин посетит Китай 16-17 мая. Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, планируется подписание их совместного заявления и ряда двусторонних документов. Программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

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      Юлия Мискевич
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