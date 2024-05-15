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01:25, 15 мая 2024Россия

Путин заявил о недовольстве России и ее партнеров положением дел в мире

Путин: РФ и партнеров не устраивает положение дел в мире из-за действий Запада
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире из-за действий западных государств, которые решили, что могут отказывать другим народам в выборе, с кем им сотрудничать. Об этом недовольстве заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству Синьхуа накануне государственного визита в КНР, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Земля — колыбель человечества, наш общий дом, и все мы — ее равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают», — высказался российский президент.

Путин подчеркнул, что ведомые США европейские «элиты» намеренно не уважают цивилизационное и культурное многообразие и «отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности». Они отказывают другим народам в праве выбирать собственную модель развития и не считаются с их суверенитетом, опасаясь, что в противном случае лишаться своего глобального доминирования.

«Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам», — добавил лидер РФ.

Ранее сообщалось, что визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

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      Александра Синицына
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