Рианна избавилась от многомиллионного пентхауса в Лос-Анджелесе

Mansion Global: Рианна продала пентхаус в Лос-Анджелесе за $25 млн

Барбадосская певица Рианна избавилась от своего пентхауса в Лос-Анджелесе. Сделка принесла артистке 25 миллионов долларов, пишет Mansion Global.

Квартира была выставлена на продажу всего пару месяцев назад. Апартаменты площадью 860 квадратных метров располагаются на 40-м этаже небоскреба. Из их окон открывается захватывающий вид на океан. В пентхаусе разместились четыре спальни, в главной из которых оборудованы зона отдыха и камин. Камин также есть в библиотеке, ванные отделаны мрамором, а гостиную украшают высокие потолки. Кроме того, в квартире обустроен рабочий кабинет, зал, семейная комната и кухня шеф-повара. Из апартаментов можно выйти на четыре просторные террасы размером 176 квадратных метров.

Несколько лет назад объектом владел американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Актер приобрел его в 2017 году за 20 миллионов долларов, но в 2021-м продал. В 2023-м хозяйкой пентхауса стала Рианна, отдав за него 21 миллион долларов.

Ранее на продажу выставили бывший съемный дом певицы Адель. За дом с шестью спальнями в Нэшвилле попросили 13,5 миллиона долларов.