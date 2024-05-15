Минобороны России отчиталось о сбитом украинском истребителе МиГ-29

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо украинского самолета за сутки системы ПВО сбили 40 беспилотных летательных аппаратов и четыре противорадиолокационные американские ракеты HARM.

Также российским войскам удалось отразить атаку 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, которые производятся в США, «Точка-У» и 45 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, а также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата и шесть тактических ракет «Точка-У».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.