Российский бизнесмен сорвал сроки при строительстве школ и попал под статью

В Новосибирске завели дело против концессионера, задержавшего сдачу шести школ

В Новосибирске следователи завели уголовное дело в отношении предпринимателя, который сорвал сроки при строительстве шести школ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2021 году министерство образования заключило с обвиняемым концессионные соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации шести образовательных учреждений в Новосибирске на 5775 мест. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили 3,1 миллиарда рублей, которые были освоены.

Строительство школ должно было завершиться 16 февраля 2023 года, однако концессионер перенес срок на 20 декабря 2023 года и вновь сорвал. Сейчас школы не построены, их готовность составляет от 13 до 22 процентов. Таким образом ущерб государству оценивается в 3,1 миллиарда рублей.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил экс-директора ремонтно-строительного управления (РСУ) Министерства здравоохранения России Михаила Москалева к трем годам лишения свободы за мошенничество.