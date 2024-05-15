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19:10, 15 мая 2024Силовые структуры

Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

В Москве арестовали на 15 суток блогера, оскорблявшего пенсионерок на видео

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Перовский районный суд Москвы арестовал 37-летнего мужчину, оскорблявшего на видео пожилых женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина пробудет в СИЗО 15 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства.

О задержании блогера стало известно 9 мая. Сообщалось, что после публикации блогером треш-видео в его адрес поднялась волна негодования, и он, испугавшись, попытался бежать в одну из стран ближнего зарубежья. Ранее мужчина дважды был судим.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы отклонил очередной иск к блогеру Анастасии Ивлеевой из-за «голой вечеринки».

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      Илона Палей
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