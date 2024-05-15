Семья выигравшего 123 миллиарда рублей мужчины обвинила его в жадности в суде

В США отец выигравшего $1,35 млрд мужчины обвинил его в жадности в суде

Семья победителя лотереи в США обиделась на него из-за отказа делиться выигрышем и обвинила мужчину в жадности в суде. Об этом пишет The Daily Beast.

Счастливчик, которого во всех судебных документах называют Джон Доу ради сохранения анонимности, выиграл 1,35 миллиарда долларов (примерно 123 миллиарда рублей) в лотерею Mega Millions и заставил бывшую жену Сару Смит (имя также придумано) подписать соглашение о неразглашении. Согласно документу, Смит не могла рассказать о призе мужчины, который после выплаты налогов составил 500 миллионов долларов (45,6 миллиарда рублей), его семье. Однако, по словам Доу, женщина нарушила их договор и выдала его секрет. Семейная судебная тяжба началась с того, что мужчина подал на Смит в суд.

Женщина отвергла обвинения и привела на заседание отца Доу. Тот под присягой заявил, что победитель лотереи сам сообщил отцу и мачехе о своем выигрыше. Он пообещал им построить гараж, купить несколько машин для ремонта и приобрести тот дом, в котором жили родители Доу раньше. Кроме того, Доу заявил, что создаст для отца трастовый фонд в размере миллиона долларов (91,2 миллиона рублей), который гарантировал бы ему ежемесячный доход и доступ к медицинской помощи на дому.

Однако Доу не выполнил обещания и стал настраивать отца и мачеху против своей бывшей жены. Отец пытался поговорить с сыном, но Доу назвал его «диктатором и сволочью» и прекратил их общение. Мужчина жалеет, что рассказал отцу о выигрыше и не заставил его подписать соглашение о неразглашении. Но подчеркнул, что сообщил отцу и мачехе только о факте получения приза, без всяких подробностей о том, как будет использовать деньги.

Смит также заявила суду, что Доу пытался похитить их общую дочь, которая осталась после развода с ней. Мужчина объяснил, что возил дочь в отпуск, о чем Смит прекрасно знала. Он считает, что женщина решила обвинить его в этом преступлении, потому что он отказался оплачивать ей и ее новому парню путешествие в Диснейуорлд. Суд признал невиновность Доу. Тогда Смит обвинила его в слежке за ней. Она объяснила, что у мужчины есть команда, которая прослушивает ее телефон.

Женщина также продолжает настаивать на том, чтобы ее личность и личность ее бывшего мужа в этих судебных разбирательствах были раскрыты. Доу же выступает за анонимность.

Адвокаты Смит думают, что мужчина подал на нее в суд, чтобы отомстить за то, что она развелась с ним. Юристы предположили, что Доу будет использовать выигранные им деньги, чтобы вымотать бывшую супругу в дорогостоящей судебной тяжбе. Так, по их мнению, он хочет заставить ее пойти на уступки в суде и получить опеку над дочерью.

Ранее сообщалось, что пара в США подделала лотерейный билет и попыталась получить 94 миллиона рублей. Мужчину и женщину арестовали за покушение на мошенничество.