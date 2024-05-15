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16:03, 15 мая 2024Культура

Сооснователь «Города 312» поделился необычной историей создания хита «Останусь»

Сооснователь «Города 312»: хит «Останусь» был написан не для группы
«Города 312»

«Города 312» . Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Один из основателей группы «Город 312» Дмитрий Притула поделился необычной историей создания хита коллектива под названием «Останусь». Об этом он сообщил в разговоре с «Пятым каналом».

Музыкальный деятель признался, что изначально композиция была создана не для группы.

Самое интересное, что мы не для себя ее написали. Мы сделали для одного парня из Казахстана, который приехал на год позже нас в Москву пробиваться. И мы особо толком не были знакомы. Он дал нам свою кассету. Помните, еще были кассеты? И эту песню мы решили сделать для него

Дмитрий Притуласооснователь группы «Город 312»

Основатель коллектива отметил, что музыкант, для которого была написана песня, отказался исполнять ее после обработки, так как, по его словам, перестал чувствовать композицию. Тогда участники группы приняли решение выступать с «Останусь» самостоятельно.

«Вот и мы стали как-то ее петь. И как-то она стала, даже в маленьких залах, даже для первых двух-трех человек, стала какой-то знаковой. Она касалась, она меняла. Но нашего там ничего нет, все сверху пришло. Правда! Это правда», — подчеркнул Притула.

Он добавил, что после этого поклонники группы начали присылать участникам коллектива письма с благодарностями и признаваться, что композиция помогла им справиться с жизненными трудностями.

Ранее стало известно, что звезда музыкального шоу «Голос» на Первом канале Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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