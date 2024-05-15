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09:27, 15 мая 2024Россия

Украина атаковала Крым американскими ракетами ATACMS

Минобороны России сообщило о десяти сбитых ракет над Крымом 15 мая

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над полуостровом десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на среду, 15 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

12 мая беспилотник ВСУ пытался совершить атаку на Крым. Система ПВО сработала в районе Симферополя, пострадавших и разрушений не было.

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