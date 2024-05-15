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08:10, 15 мая 2024Россия

В Госдуме заявили о необходимости закона о запрете продажи энергетиков детям

Володин: закон о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Закон о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, это решение позволит защитить здоровье российских школьников, а также остановить распространение вредных привычек среди молодежи. Володин пояснил, что депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, касающийся данной темы.

«Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена», — напомнил он.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что сейчас почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2 процента, в группе 25–29 лет — 49,7 процента.

Ранее сообщалось, что Володин предложил определить ответственного за семейную политику министра.

ЖЗЛ
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