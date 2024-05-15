В Госдуме заявили о необходимости закона о запрете продажи энергетиков детям
Закон о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, это решение позволит защитить здоровье российских школьников, а также остановить распространение вредных привычек среди молодежи. Володин пояснил, что депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, касающийся данной темы.
«Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена», — напомнил он.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что сейчас почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2 процента, в группе 25–29 лет — 49,7 процента.
Ранее сообщалось, что Володин предложил определить ответственного за семейную политику министра.