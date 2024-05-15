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17:31, 15 мая 2024Спорт

В Госдуме оценили возможное отстранение Хачанова от ОИ из-за георгиевской ленты

Журова: обидно, если из-за георгиевской ленты Хачанова не допустят на Олимпиаду

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное отстранение российского теннисиста Карена Хачанова от Олимпийских игр (ОИ) из-за георгиевской ленты. Ее слова приводит ТАСС.

«Обидно, если из-за этого человека не допустят до Олимпиады, в таком случае останется только сказать фразу "маразм крепчал"», — заявила Журова. По ее мнению, спортсмен, помня о подвиге своих дедов, не задумывался о том, что он что-то может нарушить.

Хачанов опубликовал фото с георгиевской лентой в соцсетях 9 мая. Некоторые пользователи пожаловались на теннисиста в Международный олимпийский комитет (МОК).

По условиям допуска россиян к Играм-2024 в Париже георгиевская лента является запрещенным символом. Согласно критериям МОК, она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов.

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