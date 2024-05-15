В Госдуме оценили возможное отстранение Хачанова от ОИ из-за георгиевской ленты

Журова: обидно, если из-за георгиевской ленты Хачанова не допустят на Олимпиаду

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное отстранение российского теннисиста Карена Хачанова от Олимпийских игр (ОИ) из-за георгиевской ленты. Ее слова приводит ТАСС.

«Обидно, если из-за этого человека не допустят до Олимпиады, в таком случае останется только сказать фразу "маразм крепчал"», — заявила Журова. По ее мнению, спортсмен, помня о подвиге своих дедов, не задумывался о том, что он что-то может нарушить.

Хачанов опубликовал фото с георгиевской лентой в соцсетях 9 мая. Некоторые пользователи пожаловались на теннисиста в Международный олимпийский комитет (МОК).

По условиям допуска россиян к Играм-2024 в Париже георгиевская лента является запрещенным символом. Согласно критериям МОК, она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов.