В Госдуме оценили возможное отстранение Хачанова от ОИ из-за георгиевской ленты
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное отстранение российского теннисиста Карена Хачанова от Олимпийских игр (ОИ) из-за георгиевской ленты. Ее слова приводит ТАСС.
«Обидно, если из-за этого человека не допустят до Олимпиады, в таком случае останется только сказать фразу "маразм крепчал"», — заявила Журова. По ее мнению, спортсмен, помня о подвиге своих дедов, не задумывался о том, что он что-то может нарушить.
Хачанов опубликовал фото с георгиевской лентой в соцсетях 9 мая. Некоторые пользователи пожаловались на теннисиста в Международный олимпийский комитет (МОК).
По условиям допуска россиян к Играм-2024 в Париже георгиевская лента является запрещенным символом. Согласно критериям МОК, она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов.