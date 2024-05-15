Российского теннисиста потребовали отстранить от ОИ из-за георгиевской ленты

Теннисиста Хачанова потребовали отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты

Российского теннисиста Карена Хачанова потребовали отстранить от участия в Олимпийских играх в Париже из-за демонстрации георгиевской ленты. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Хачанов опубликовал фото с георгиевской лентой в соцсетях 9 мая. Некоторые пользователи пожаловались на теннисиста в Международный олимпийский комитет (МОК).

Георгиевская лента является запрещенным символом в условиях допуска россиян к Играм в Париже в 2024 году. Согласно критериям МОК, она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что просил украинцев следить за высказываниями российских атлетов в СМИ и интернете. «Мы предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — отметил Бах. Он добавил, что высказавшиеся в поддержку России атлеты не смогут выступить на Олимпиаде.