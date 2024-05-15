В Харьковской области указали на признание Украиной потери Волчанска

Ганчев: на Украине открыто признают потерю Волчанска

На Украине уже открыто признают потерю Волчанска в Харьковской области и еще нескольких населенных пунктов вблизи города. На это указал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Противник (украинские власти — прим. «Ленты.ру») уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города», — сказал он.

При этом Ганчев подчеркнул, что ситуация в городе остается непростой. По его словам, в Волчанске продолжаются бои, однако российские военные продвигаются вперед.

Ранее стало известно, что под контроль России перешли еще два населенных пункта в Харьковской области — поселок Глубокое и село Лукьянцы. В Минобороны России подчеркнули, что их заняли подразделения российской группировки войск «Север».