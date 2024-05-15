В IKEA посмеялись над прогулкой популярной рэперши в одном полотенце

В новой рекламной кампании производителя мебели IKEA в шутку воссоздали эпатажный образ популярной рэперши Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини). Соответствующие снимки публикует NYP.

Согласно материалу, представители компании посмеялись над нарядом певицы, в котором она прогулялась по Нью-Йорку перед балом Met Gala. Тогда знаменитость вышла из отеля голой, прикрывая обнаженные части тела белым полотенцем Vetements, которое имитировало платье. При этом на голове рэперши был также повязан тюрбан из аналогичного полотенца.

В то же время модель IKEA позировала перед камерой в аналогичном образе, который состоял из полотенец ретейлера. При этом на этикетке красовалось шуточное название изделия — Doja.

В апреле Doja Cat показала откровенное закулисное фото с выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США.