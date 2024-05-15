Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:39, 15 мая 2024Бывший СССР

В Киеве раскритиковали заявление Буданова о России

Бондаренко: Буданов поспешил, когда заявил, что наступление РФ иссякнет
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поспешил с выводами, когда два месяца назад заявил, что наступление ВС России иссякнет весной. На это указал киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

«Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления», — раскритиковал главу ГУР Бондаренко.

По словам политолога, это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами.

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов Украины.

В свою очередь, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в словах Буданова усмотрел признаки раскола внутри ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      Небензя рассказал о скорой утрате легитимности Зеленским

      В России предложили запретить арестовывать отцов-одиночек

      Небензя заявил о нереалистичности формулы Зеленского

      Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля

      Мбаппе ответил на вопрос об участии в Олимпиаде

      В Киеве раскритиковали заявление Буданова о России

      В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

      Занимавшаяся оральным сексом с подростками учительница снова устроилась в школу

      Стало известно о возможном призыве каждого десятого украинца в мае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше