В Киеве раскритиковали заявление Буданова о России

Бондаренко: Буданов поспешил, когда заявил, что наступление РФ иссякнет

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поспешил с выводами, когда два месяца назад заявил, что наступление ВС России иссякнет весной. На это указал киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

«Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления», — раскритиковал главу ГУР Бондаренко.

По словам политолога, это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами.

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов Украины.

В свою очередь, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в словах Буданова усмотрел признаки раскола внутри ВСУ.

