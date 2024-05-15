Эксперт Михайлов: наемники не остановят наступление ВС России на Купянск

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах украинской армии, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) остановить наступление российских военных на Купянск. Шансы иностранных военных удержать населенный пункт оценил военный эксперт Александр Михайлов в эфире телеканала «360».

«Украинский режим рассчитывает хоть как-то продержаться в этом городе. Но я сомневаюсь, что у них это получится. И ни поляки, ни чехи не помогут», — сказал он.

По словам Михайлова, иностранные наемники могут быть подготовленными бойцами, но у них нет достаточного боевого опыта и они вряд ли смогут осилить тот уровень боевых действий, которые проходят на Украине. Он также подчеркнул, что в будущем население Польши и Чехии разочарует «достаточное количество гробов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью российских Вооруженных сил. Она подчеркнула, что любое поставляемое Украине оружие также рассматривается российскими военными как законная военная цель и подлежит уничтожению.