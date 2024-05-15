В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В муниципальных районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим начал действовать с 18:00 15 мая. Благодаря этой мере местные аграрии смогут оформить страховые выплаты и возместить потери, которые понесли из-за гибели или повреждения сельхозкультур при майских заморозках. Согласно предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России из-за плохой погоды. Предполагается, что в 2024 будет собрано 86 миллионов тонн пшеницы вместо заявленных ранее 91 миллиона тонн.