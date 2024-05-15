Меган Маркл заподозрили в связи с сатанистами из-за одной детали образа

Американская актриса Меган Маркл примерила в Нигерии украшение принцессы Дианы и была раскритикована в сети из-за одной детали образа. Соответствующую информацию публикует People.

42-летняя герцогиня Сассекская вышла в свет в белом платье без бретелей, дополнив образ золотым ожерельем с бриллиантовым крестом, которое принадлежало матери принцев Уильяма и Гарри. По данным издания, данный аксессуар стал недавним подарком супруга Маркл.

Фанаты, в свою очередь, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания оценили образ Маркл. Так, они заподозрили звезду в связи с сатанистами, поскольку она надела украшение вверх ногами. «Крест выглядит вверх ногами», «Не думаю, что Диана когда-либо носила перевернутый крест», «О, боже! Скажите, что это не перевернутое распятие!» — возмутились они.

Ранее в мае Меган Маркл обругали в сети из-за неприлично дорогих нарядов в туре по Нигерии. За время поездки телезвезда сменила множество нарядов, стоимость которых пользователи сети посчитали неприлично дорогой. Например, Маркл заметили в желтом платье Caroline Herrera за 3990 долларов (366 тысяч рублей), а также брючном костюме люксовой марки Altuzarra и белом платье St. Agni.

