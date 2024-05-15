В Севастополе отразили атаку ВСУ

Губрнатор Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе сбили несколько воздушных целей. Он отмечал, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

В ночь 15 мая губернатор сообщал о работе систем ПВО. Он призывал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, не уточнив других подробностей об атаке со стороны ВСУ. Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.