Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 16 мая 2024Бывший СССР

В Севастополе отразили атаку ВСУ

Губрнатор Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе сбили несколько воздушных целей. Он отмечал, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

В ночь 15 мая губернатор сообщал о работе систем ПВО. Он призывал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, не уточнив других подробностей об атаке со стороны ВСУ. Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

      Россия стала чаще применять Су-57 для ударов по Украине

      В Севастополе отразили атаку ВСУ

      В ЦСКА рассказали о тяжести травмы 20-летнего голкипера

      На территории Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

      В Тбилиси на митинге выступили министры иностранных дел трех европейских стран

      Главный кадровик Минобороны обжаловал свой арест

      Путин прибыл с государственным визитом в Китай

      ВСУ начали переброску полиции на фронт в Харьковской области

      Премьера Словакии ввели в искусственную кому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше