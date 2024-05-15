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13:07, 15 мая 2024Силовые структуры

В СПЧ рассказали о росте количества женщин-заключенных

Маркачева рассказала о росте количества женщин-заключенных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За первые три месяца 2024 года количество женщин-заключенных начало расти. Об этом член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, за первые три месяца 2024 года их стало больше 500 человек. Меркачева отметила, что эксперты выделили несколько причин такого роста. Это может быть связано как с их маргинализацией, так и с тем, что суды стали чаще избирать самую жесткую меру пресечения, рассказала она.

При этом Меркачева добавила, что за 2023 год число женщин за решеткой сократилась почти на две тысячи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о помиловании 52 осужденных женщин к 8 Марта. Меркачева тогда разъяснила, что 52 женщины в списке помилованных — те, кто успел написать прошение о помиловании после декабрьской встречи Путина с членами СПЧ.

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