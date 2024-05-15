В визите Блинкена на Украину усмотрели «мощный психологический сигнал»

Депутат Рады Кучеренко: Блинкен мог дать Украине «мощный психологический сигнал»

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев можно рассматривать как «мощный психологический сигнал». Об этом заявил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

«Думаю — это в первую очередь попытка мощного психологического сигнала. Для Вооруженных сил республики (ВСУ), для украинцев и власти», — написал Кучеренко, добавив, что не понимает, насколько такой сигнал может принести результат.

Украинский парламентарий отметил, что каждый последующий сигнал становится мощнее тогда, когда наполняется содержанием и ресурсом. «Так что благодарим и надеемся», — заявил он. Однако под комментарием одного из подписчиков, написавшего, что госсекретарь «США просто приехал», Алексей Кучеренко написал: «Похоже на то».

Ранее в США связали наступление России на Украине с задержкой американской помощи. По словам полковника ВВС США в отставке Седрика Лейтона, в настоящий момент украинским войскам необходимы реактивные системы залпового огня HIMARS, так как для успешного наступления ВС России воспользовались ослабленностью противовоздушной обороны Украины.