Валютные запасы России заметно снизились

WGC: валютные резервы России сократились на $18 млрд в январе-марте

По итогам января-марта 2024 года валютные резервы России сократились на 18 миллиардов долларов и достигли отметки в 424 миллиарда. По объемам запасов РФ опустилась с шестой на восьмую строчку глобального рейтинга, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

К валютным резервам эксперты относят государственные запасы золота и иностранной валюты. Они хранятся в Центральном банке (ЦБ) и валютно-финансовых органах страны или в международных валютно-кредитных организациях. В WGC отметили, что в начале этого года Россия стала лидером по темпам сокращения валютных резервов.

По объемам запасов в первом квартале РФ опередили Саудовская Аравия (436 миллиардов долларов) и Гонконг (425 миллиардов). При этом показатели этих стран за три месяца практически не изменились. Лидером рейтинга стал Китай (3,3 триллиона), на втором месте оказалась Япония (1,2 триллиона), а топ-3 замкнула Швейцария (794 миллиарда). В пятерку ведущих стран по валютным резервам также вошли Индия (593 миллиарда) и Тайвань (570 миллиардов).

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин связал заметное сокращение валютных резервов России в первом квартале с рядом факторов. В качестве основной причины подобной динамики эксперт назвал необходимость властей покрывать дефицит федерального бюджета.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) сообщили, что в январе-апреле расходы госказны превысили доходы на 1,484 триллиона рублей, или на 0,8 процента ВВП. За первые четыре месяца этого года дефицит почти достиг годового плана — согласно закону, в 2024 году он предусмотрен в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП.