Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 15 мая 2024Экономика

Валютные запасы России заметно снизились

WGC: валютные резервы России сократились на $18 млрд в январе-марте

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам января-марта 2024 года валютные резервы России сократились на 18 миллиардов долларов и достигли отметки в 424 миллиарда. По объемам запасов РФ опустилась с шестой на восьмую строчку глобального рейтинга, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

К валютным резервам эксперты относят государственные запасы золота и иностранной валюты. Они хранятся в Центральном банке (ЦБ) и валютно-финансовых органах страны или в международных валютно-кредитных организациях. В WGC отметили, что в начале этого года Россия стала лидером по темпам сокращения валютных резервов.

По объемам запасов в первом квартале РФ опередили Саудовская Аравия (436 миллиардов долларов) и Гонконг (425 миллиардов). При этом показатели этих стран за три месяца практически не изменились. Лидером рейтинга стал Китай (3,3 триллиона), на втором месте оказалась Япония (1,2 триллиона), а топ-3 замкнула Швейцария (794 миллиарда). В пятерку ведущих стран по валютным резервам также вошли Индия (593 миллиарда) и Тайвань (570 миллиардов).

Материалы по теме:
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024
«России есть чем ответить». Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
«России есть чем ответить». Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
22 апреля 2024

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин связал заметное сокращение валютных резервов России в первом квартале с рядом факторов. В качестве основной причины подобной динамики эксперт назвал необходимость властей покрывать дефицит федерального бюджета.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) сообщили, что в январе-апреле расходы госказны превысили доходы на 1,484 триллиона рублей, или на 0,8 процента ВВП. За первые четыре месяца этого года дефицит почти достиг годового плана — согласно закону, в 2024 году он предусмотрен в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Литва пригрозила Грузии последствиями закона об иноагентах

      49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

      Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

      Падение цен на новостройки в Москве объяснили

      В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

      В России поймали огромного зверя длиной 13 метров

      Напавший на шестилетнего ребенка мигрант отправлен на принудительное лечение

      В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS

      Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше