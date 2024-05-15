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14:24, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» высказалась о рождении дочери у Петросяна

Елена Воробей заявила, что в молодости Петросян был лишен радости отцовства
Елена Воробей

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей прокомментировала рождение дочери у 78-летнего артиста эстрады Евгения Петросяна и его 35-летней жены Татьяны Брухуновой. В интервью Starhit она заявила, что в молодости у юмориста не было радости отцовства.

На вопрос о том, как она относится к позднему отцовству Петросяна, Воробей ответила словами «это выбор каждого». «Я понимаю, что плотный гастрольный график начинающего артиста Петросяна в свое время лишил его такой радости, как отцовство. (...) А сейчас выпала счастливая возможность насладиться и семейными хлопотами, и заботой о малышах», — сказала звезда «Аншлага». Она пожелала счастья Петросяну и его семье.

В марте Брухунова опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию, где она запечатлена с Петросяном и их сыном Ваганом. Также на руках она держала маленького ребенка. Пользователи предположили, что на снимке второй ребенок пары. Позднее супруга артиста подтвердила, что они снова стали родителями.

Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. Для артиста этот брак стал пятым. В марте 2020 года сообщалось, что у пары родился сын Ваган.

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      Олег Давыдов
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