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20:29, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния впавшей в кому порнозвезды

Эмили Уиллис

Эмили Уиллис. Кадр: DominicDeAngelis / YouTube

Известная американская порноактриса Эмили Уиллис, впавшая в кому из-за передозировки наркотиков, начала реагировать на внешние раздражители. Подробности состояния звезды фильмов для взрослых раскрыли ее родственники, сообщает газета The Daily Mirror.

По словам близких Уиллис, она по-прежнему не может разговаривать, однако зрачки ее глаз начали двигаться. Также они рассказали, что постоянно разговаривают с актрисой, включают ей музыку и показывают фотографии в надежде, что это поможет ей выйти из комы.

В феврале стало известно, что Уиллис доставили в больницу из-за передозировки наркотиков. Врачи описывали ее состояние как критическое. Через некоторое время звезда фильмов для взрослых впала в кому.

Эмили Уиллис снималась для многих крупных порностудий. Актриса неоднократно становилась лауреатом премий в индустрии контента для взрослых, в том числе XBIZ Award и AVN Awards в категории «Лучшая исполнительница года».

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      Олег Давыдов
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