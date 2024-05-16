Экономист Сакс заявил об острых конфликтах в Киеве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к худшему, поскольку ситуация в государстве достигла обострения, предупредил экономист из США Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам спикера, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы, а среди украинского руководства возникают острые конфликты. «Так много всего может произойти прямо сейчас», — высказался Сакс.

Экономист добавил, что украинские военные значительно уступают войскам РФ. Как считает специалист, военная помощь США «была выброшена на ветер», так как она не поможет Киеву остановить российское наступление. Кроме того, эксперт отметил, что Зеленский «уже не будет де-факто лидером со следующего вторника».

Ранее обозреватель Джон Дэвидсон заявил, что на Украине отменили выборы президента страны из-за опасений проигрыша действующего главы государства Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский знает о том, что на выборах президента граждане проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, поэтому решил не проводить их.