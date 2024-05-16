Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

Физиотерапевт Малиновская: передозировка витамина D вызывает уродства плода

Передозировка витамина D особенно опасна для беременных женщин и кормящих матерей, предупредила физиотерапевт Светлана Малиновская. От чрезмерного приема популярного витамина она предостерегла в беседе с NEWS.ru.

По словам Малиновской, передозировка витамина D во время беременности способна вызвать уродства плода и болезни костей у новорожденных. «Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — объяснила Малиновская.

Врач также обратила внимание на то, что избыток витамина D в организме стимулирует усвоение кальция, что приводит к гиперкальциемии даже у относительно здоровых людей. Это состояние, в свою очередь, способно вызвать расстройство пищеварения, головокружение, слабость и спутанность сознания, предупредила Малиновская.

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