Блогерша увеличила губы и осталась с гниющей кожей

Блогерша Маргерит Каммингс из Коннектикута, США, увеличила губы и показала страшные последствия процедуры. На соответствующую историю в TikTok обратило внимание издание The Sun.

26-летняя инфлюэнсерша рассказала, что выиграла бесплатное посещение косметолога в сети, вследствие чего посетила клинику. Однако через некоторое время после манипуляции губы девушки онемели и стали приобретать неестественные формы. На размещенных кадрах видно, как кожа вокруг рта и около носа юзерши стала гноиться.

«Рядом с носом у меня была огромная дыра, которая, как я позже узнала, появилась из-за кислорода, пытавшегося найти выход. Мой нос покрылся гноем, а верхняя губа стала серой», — призналась пользовательница сети.

По словам Каммингс, ей пришлось поехать в отделение неотложной помощи, где хирург вводил ей большое количество растворителя, чтобы удалить средство из организма. «Я была в настоящей агонии», — заявила она.

Пользователи сети удивились истории блогерши в комментариях под постом. «Бедняга! Рад, что тебе лучше!», «Посылаю свою любовь», «Мне жаль, что это случилось с тобой, поправляйся скорее!» — поддержали они.

Ранее в мае Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери». На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики. Так, она заявила, что в настоящее время предпочитает наносить макияж по особым случаям.