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15:28, 16 мая 2024Россия

Бывший российский губернатор не сдержал эмоций во время прощания с регионом

Тульский экс-губернатор Дюмин не сдержал эмоций во время прощания с регионом

Бывший губернатор Тульской области, помощник президента России Алексей Дюмин не сдержал эмоций во время прощания с российским регионом. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Экс-губернатор пришел на церемонию представления временно исполняющего обязанности главы области Дмитрия Миляева. Во время мероприятия он произнес прощальную речь.

«Все эти восемь лет для меня было большой честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останутся у меня в сердце», — произнес политик, после чего запнулся, отвернулся от присутствующих и вытер глаза.

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим помощником Алексея Дюмина. Бывший губернатор будет курировать в АП вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, а также заниматься Госсоветом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЖЗЛ
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