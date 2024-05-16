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04:02, 16 мая 2024Путешествия

Россиянам назвали пять способов сэкономить в путешествии

Турагент Хусаинова: сэкономить в путешествии можно, выбрав вечерний авиарейс

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поездка в другой город и тем более страну на первый взгляд может показаться довольно затратным развлечением, однако существует несколько практичных способов сократить расходы в путешествии, не отказывая себе в хорошем отдыхе, рассказала эксперт в сфере туризма Татьяна Хусаинова. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась с россиянами пятью такими рекомендациями.

Вечерние рейсы дешевле дневных

По словам турагента, первый способ сэкономить на поездке — тщательно и заранее выбирать билет на самолет. Специалист предупредила, что стоимость перелета может варьироваться в зависимости от дня недели и времени суток. Так, ночные и вечерние рейсы, как правило, дешевле дневных, а покупая билет в начале недели, у вас есть все шансы получить самое выгодное предложение.

Большинство авиакомпаний предоставляют скидки в выходные дни и в понедельник. Однако у разных перевозчиков могут быть разные условия, поэтому лучше планировать поездку за несколько месяцев и отслеживать предложения

Татьяна Хусаиноватурагент

Такси в 10 раз дороже автобуса

Во-вторых, по прибытию эксперт рекомендовала добираться от аэропорта или железнодорожной станции до отеля или центра города на общественном транспорте. «Поездка на автобусе или метро как минимум в 10 раз дешевле, чем на такси. Передвигайтесь по городу на общественном транспорте и уточните возможность покупки абонемента на несколько поездок. Если вы отправились на отдых компанией, можно арендовать автомобиль на весь срок поездки и разделить стоимость», — добавила она.

Лучше не рассматривать жилье в центре города

Чтобы сэкономить на проживании, Хусаинова посоветовала искать жилье за пределами туристического центра города. Она отметила, что наиболее бюджетным вариантом размещения окажется хостел, а на большую компанию или семью с детьми разумно арендовать апартаменты с кухней.

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Дешевле есть там, где это делают местные

Еще один практичный совет касается питания. Со слов турагента, можно отдавать предпочтение небольшим кафе, пробовать стрит-фуд, выбирать места, куда ходят местные. Так удастся не только познакомиться с кухней страны и попробовать традиционные блюда, но и значительно сэкономить на питании в поездке. К тому же, значительную сумму денег поможет сэкономить готовка дома, если вы рассматриваете для себя апартаменты с кухней.

Можно сократить и дополнительные затраты

Сэкономить деньги можно на покупке местной SIM-карты, используя бесплатный Wi-Fi в отеле и кафе, сообщила Хусаинова. Кроме того, стоит исследовать туристические достопримечательности, которые не будут стоить вам денег. «В любом городе вы найдете множество локаций, которые можно посетить абсолютно бесплатно или за небольшую плату», — уточнила турагент.

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Еще один способ сэкономить деньги на путешествии — поездка в межсезонье. Со слов эксперта, стоимость перелета в период курортного сезона в среднем на 41 процент дороже, а планируя отдых в «низкий сезон», удастся не только избежать большого скопления туристов, но и сэкономить на проживании и авиабилетах.

Ранее аналитики раскрыли стоимость самых дорогих отельных бронирований россиян, которые были сделаны в период майских праздников. Оказалось, что дороже всего шестерым отечественным путешественникам обошелся отдых на Сейшелах. За 11 дней проживания в пятизвездочной гостинице они заплатили свыше 2,1 миллиона рублей.

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      Екатерина Смирная
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