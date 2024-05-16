Эксперт призвал строить в Москве больше жилья

Эксперт Колокольников: в Москве появился большой потенциал строительства жилья

В настоящее время в столице потенциал строительства жилья намного выше, чем был недавно. Об этом заявил на Mallpic Sochi управляющий партнер RRG Денис Колокольников, передает РИА Новости.

В Москве стоится «не так много жилья», заявил он — в отличие от, например, Краснодара. Там на душу населения возводят больше квадратного метра нового жилья, в столице же — меньше 0,5 квадратного метра.

Сейчас в Москве строится примерно пять миллионов квадратных метров жилья. Колокольников бы хотел, чтобы строили семь миллионов, то есть на 40 процентов больше. Эксперт уверен, что рынок сможет «переварить» больший объем жилья, если работать над разнообразием в части продуктовых линеек. Он считает, что есть смысл создавать больше как доступного, так и элитного жилья. Эксперт также указал на хороший потенциал в развитии индивидуального жилищного строительства в Новой Москве.

Ранее в Москве начали дешеветь квартиры в новостройках. По итогам апреля средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках снизилась на 0,9 процента, до 461,5 тысячи рублей. Эксперты объяснили такую тенденцию ипотекой, которая перестала быть доступной для многих россиян.