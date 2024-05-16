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14:29, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Еврокомиссия начала проверку Facebook и Instagram

ЕК начала проверку Facebook и Instagram из-за нарушения прав несовершеннолетних

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) начала проверку Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за подозрений в нарушении прав несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия открыла официальное разбирательство, чтобы оценить, могла ли компания Meta (владелец Facebook и Instagram) нарушить закон о цифровых услугах в областях, связанных с защитой несовершеннолетних», — отмечается в заявлении. По данным ЕК, платформы могу вызывать поведенческие зависимости у детей.

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность тем, что соцсети корпорации Meta могут использовать уязвимость и неопытность несовершеннолетних пользователей, провоцируя привыкание. В связи с этим ЕК заявила о необходимости оценить риски возможного нарушения прав детей в области психического здоровья и благополучия. В комиссии подчеркнули, что методы проверки возраста пользователей компанией Meta также вызывают опасения.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят предпосылок для снятия в России блокировки с соцсетей Instagram и Facebook.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую мессенджером WhatsApp и соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской и запретил ее деятельность в России.

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      Олег Давыдов
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